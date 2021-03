Vaccino Covid, nuovo modulo di consenso informato e indicazioni per somministrazione seconda dose. Circolare ministero Salute (Di venerdì 26 marzo 2021) Con una nuova Circolare del 25 marzo, il ministero della Salute ha trasmesso l'aggiornamento del modulo di consenso alla vaccinazione Covid-19 predisposto da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e l'aggiornamento delle note informative relative ai vaccini Covid-19 Astrazeneca, Moderna e Comirnaty Biontech/Pfizer, predisposte dall'Agenzia italiana del farmaco Aifa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) Con una nuovadel 25 marzo, ildellaha trasmesso l'aggiornamento deldialla vaccinazione-19 predisposto da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) e l'aggiornamento delle note informative relative ai vaccini-19 Astrazeneca, Moderna e Comirnaty Biontech/Pfizer, predisposte dall'Agenzia italiana del farmaco Aifa. L'articolo .

Advertising

fattoquotidiano : Verona: l’azienda sanitaria convoca over 80 per fare il vaccino Covid, ma è morto da 30 anni - myrtamerlino : In #Liguria a Lavagna 9 pazienti positivi a causa di un operatore #NoVax. Basta!!! Se non fai il #vaccino, sei un r… - fattoquotidiano : Covid, la Campania comprerà il vaccino Sputnik. Contratto con fondo russo che diventerà efficace quando Ema darà vi… - BasicLifeSupp : Covid. Senior Italia FederAnziani: “Solo a marzo 10% decessi da inizio pandemia. Inaccettabile lentezza, anziani su… - HANIA243474887 : @MarcoRamio @fioridypesco Infatti la gente è sempre morta (purtroppo unica cosa certa della vita), il fatto chissà… -