Vaccino Covid: i paesi Ue continuano a litigare su esportazioni e distribuzione (Di venerdì 26 marzo 2021) Vaccino Covid: ieri, giovedì 25 marzo 2021, i leader dei paesi Ue si sono confrontati sulle questioni più pressanti della campagna vaccinale durante una riunione del Consiglio Europeo. Nessuna decisione, di fatto, è stata presa: sono emersi diversi malumori su distribuzione ed esportazioni. Vaccino Covid: il problema della ridistribuzione A mostrare una particolare insofferenza verso le scelte di Bruxelles negli ultimi tempi è stato il Cancelliere austriaco Sebastian Kurz. Quest'ultimo è tornato a ribadire anche ieri la necessità di nuovi criteri per la distribuzione del Vaccino Covid. In questo momento, sostanzialmente, il parametro principale è la popolazione degli stati ...

