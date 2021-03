Vaccino Covid AstraZeneca, iniziano i test scientifici per la versione spray nasale (Di venerdì 26 marzo 2021) I ricercatori di Oxford hanno avviato le procedure per testare la somministrazione spray del Vaccino Covid AstraZeneca. A darne notizia è il Financial Times, che riferisce i test dell'ateneo britannico riguarderanno un primo gruppo di adulti. La possibilità di utilizzare altri metodi di somministrazione era stata illustrata il mese scorso dalla professoressa Sarah Gilbert – alla testa degli scienziati che hanno messo a punto a Oxford il Vaccino anti Covid – nel corso di un'audizione parlamentare con la commissione Scienze dei Comuni. Il Vaccino in spray rappresenterebbe una svolta nelle campagne vaccinali per la velocità e la facilità della somministrazione, in grado di fatto di raggiungere un gran ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 26 marzo 2021) I ricercatori di Oxford hanno avviato le procedure perare la somministrazionedel. A darne notizia è il Financial Times, che riferisce idell'ateneo britannico riguarderanno un primo gruppo di adulti. La possibilità di utilizzare altri metodi di somministrazione era stata illustrata il mese scorso dalla professoressa Sarah Gilbert – allaa degli scienziati che hanno messo a punto a Oxford ilanti– nel corso di un'audizione parlamentare con la commissione Scienze dei Comuni. Ilinrappresenterebbe una svolta nelle campagne vaccinali per la velocità e la facilità della somministrazione, in grado di fatto di raggiungere un gran ...

Advertising

fattoquotidiano : Verona: l’azienda sanitaria convoca over 80 per fare il vaccino Covid, ma è morto da 30 anni - myrtamerlino : In #Liguria a Lavagna 9 pazienti positivi a causa di un operatore #NoVax. Basta!!! Se non fai il #vaccino, sei un r… - chetempochefa : “Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto… - GirolamoMaggio : RT @EmpfindsamerS: Amica di 36 anni con asma +2 malattie autoimmuni. a) morsa da zecca, scatta il consulto con 3 medici per stabilire se fa… - GiancarloDiIor1 : @repubblica Per fare il tirocinio OSS ovevo aver fatto il vaccino per il morbillo ed essere immune alla tubercolosi… -