Vaccino Covid, Albano rifiuta Astrazeneca: “È successo questo” (Di venerdì 26 marzo 2021) Nonostante pochi giorni fa l’Agenzia europea del farmaco abbia dato il definitivo via libera al Vaccino Astrazeneca, c’è chi continua a dubitare del farmaco inglese. Albano racconta la sua esperienza.… questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 26 marzo 2021) Nonostante pochi giorni fa l’Agenzia europea del farmaco abbia dato il definitivo via libera al, c’è chi continua a dubitare del farmaco inglese.racconta la sua esperienza.…articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Advertising

myrtamerlino : In #Liguria a Lavagna 9 pazienti positivi a causa di un operatore #NoVax. Basta!!! Se non fai il #vaccino, sei un r… - fattoquotidiano : Verona: l’azienda sanitaria convoca over 80 per fare il vaccino Covid, ma è morto da 30 anni - chetempochefa : “Il paziente Zero vuole cantare per voi ancora per tanto tempo! E che voi, possiate venire ad ascoltarmi per tanto… - aureumelio : ITALIANIIIII SVEGLIAAAAAA,FATE LA FILA COME LE PECORE AL MACELLOOOO Il numero di donne che perdono il nascituro dop… - corriereviterbo : Il grido d'allarme dei lavoratori dei supermercati: 'Vogliamo il vaccino' #Viterbo, #Covid, #cassiere, #supermercati -