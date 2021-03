Vaccino corporativo e sacrificio degli anziani

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 26 marzo 2021) Un popolo di poeti, di eroi, di santi e di navigatori. E anche un popolo di preti, giornalisti, ingegneri, avvocati, magistrati, insegnanti ognuno preso dalle proprie rispettabilissime ragioni, perché le ragioni proprie sono sempre in fondo rispettabili, soprattutto per noi stessi. Quanto sta avvenendo sulle vaccinazioni pone di fronte all’evidente (e un po’ triste) constatazione che l’impianto culturale di una parteitaliani è rimasto concettualmente di stampo fascista, ossia un impiantoa prescindere, purtroppo anche a prescindere dalla realtà, che in questo devastante fenomeno pandemico ci presenta le sue tristi evidenze. Eccezion fatta, e per ovvie ragioni, per il personale sanitario, aver fatto prevalere nelle vaccinazioni, purtroppo a fronte di pochissime dosi disponibili, le esigenze delle corporazioni rispetto a quelle delle ...