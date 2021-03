Vaccino anti Covid, Figliuolo: «Lunedì arriveranno in Italia 2,8 milioni di dosi Pfizer, AstraZeneca e Moderna» (Di venerdì 26 marzo 2021) Nuovi dosi di Vaccino anti Covid in arrivo in Italia. «Il 29 di marzo (Lunedì prossimo, ndr) arriveranno, a livello nazionale, un milione di dosi di Pfizer, un milione e 300 mila di... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 26 marzo 2021) Nuovidiin arrivo in. «Il 29 di marzo (prossimo, ndr), a livello nazionale, un milione didi, un milione e 300 mila di...

Advertising

TgLa7 : La #Danimarca ha prorogato oggi la #sospensione dell'uso del vaccino anti Covid di #AstraZeneca nel Paese per 'altr… - repubblica : Verona: convocato per il vaccino anti-Covid, è morto da 30 anni - marcotravaglio : Diversamente dal suo governo, Draghi ispira simpatia. Sia per quel che ha fatto per l’euro, sia per la gatta da pel… - FrGeezer : @Sara_fromArda esatto! non serve il vaccino anti-AIDS perche BigPharma si arricchisce con i tests e treatment. ades… - eugenio_zoffili : RT @FontanaPres: Nelle RSA tutti gli ospiti hanno ricevuto la prima dose di vaccino Anti-Covid. #piùsiamoprimavinciamo -