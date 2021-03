Vaccini | Luca Zaia all’attacco | «Se qualcuno ha sbagliato | ditelo Fuori nomi e cognomi»

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 26 marzo 2021) «Draghi è una persona intelligente. Infatti non ha sostenuto che tutte le Regioni abbiano. Siccome il piano nazionale lo devono seguire tutti, non sarebbe male sapere quali siano le Regioni che hanno vaccinato le persone sbagliate»., in un’intervista al Corriere della Sera, risponde all’osservazione del premier sui territori che trascurerebbero i loro anziani. «La differenza tra noi e Roma è una e sostanziale. Noi siamo a bordo campo e abbiamo gli ammalati. Chi a Roma parla male dell’autoa è in tribuna e non ha le responsabilità che abbiamo noi».: «Nessuno si trovi più sulle montagne russe» Se qualcosa non ha funzionato c’è un motivo. «Per prima cosa bisogna avere i. In secondo luogo occorre che le Regioni non si trovino sulle ...