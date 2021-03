“Vaccini, insorgenza trombi dipende da sangue”. Appello-prevenzione da Fondazione Mediterraneo (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli, Rabat, Tunisi: Appello della Fondazione Mediterraneo “per la cooperazione di tutti contro il Coronavirus – Covid 19”. Il documento porta in calce, tra le prime firme, quelle dei membri della Fondazione Mediterraneo, dell’Accademia del Mediterraneo, della Maison des Alliances, della Rete di università “Almamed”, della Rete di Città “Euromedcity” e scienziati ed esperti di vari Paesi. Si legge: “In questo particolare momento storico, nel quale tutto il mondo è coinvolto in quella che potrebbe diventare una tragedia umana – una guerra disperata contro il nemico invisibile Covid 19 – è necessaria la cooperazione di tutti noi. Se per una volta prevalesse lo spirito umanitario sul potere politico-economico delle multinazionali, si potrebbe trovare una ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli, Rabat, Tunisi:della“per la cooperazione di tutti contro il Coronavirus – Covid 19”. Il documento porta in calce, tra le prime firme, quelle dei membri della, dell’Accademia del, della Maison des Alliances, della Rete di università “Almamed”, della Rete di Città “Euromedcity” e scienziati ed esperti di vari Paesi. Si legge: “In questo particolare momento storico, nel quale tutto il mondo è coinvolto in quella che potrebbe diventare una tragedia umana – una guerra disperata contro il nemico invisibile Covid 19 – è necessaria la cooperazione di tutti noi. Se per una volta prevalesse lo spirito umanitario sul potere politico-economico delle multinazionali, si potrebbe trovare una ...

