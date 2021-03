Vaccini | Figliuolo | il 29 marzo arriveranno 2 | 8 milioni di dosi

(Di venerdì 26 marzo 2021) 'Il 29 di, a livello nazionale, undidi Pfizer, un milione e 300mila di AstraZeneca e 500mila di Moderna'. Lo ha annunciato il commissario per l'emergenza Covid, ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Figliuolo

'Medici e infermieri - ha aggiunto- li troveremo con apposite convenzioni'.Lo ha detto il commissario per l'emergenza covid, Francesco Paolo, a margine della prima ... Riguardo ai, ha aggiunto che "oggi sono arrivate 20mila dosi, 42mila ne arriveranno tra ...(Stretto web) Ci sono due cose che avremmo voluto chiedere al generale Francesco Paolo Figliuolo e al capo della Protezione Civile Fabrizio Curcio: perché in Calabria arrivano pochi vaccini Moderna e ...A Taurianova ultima tappa del monitoraggio della campagna vaccinale calabrese per il presidente della Regione, Nino Spirlì ...