Advertising

FirenzePost : Vaccini: Elemosiniere Papa destina 1.200 dosi ai poveri -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Elemosiniere

Il Fatto Quotidiano

A Pasquagratis per i poveri. Per la Settimana Santa Papa Francesco ha deciso di far vaccinare 1200 ... Iniziative, come ha spiegato il cardinaleapostolico, Konrad Krajewski , ...L'card. Konrad Krajewski ricorda che nel "Messaggio per la Solennità del ... di promuovere la cooperazione e non la concorrenza, e di cercare una soluzione per tutti:per ...A Pasqua vaccini gratis per i poveri. Per la Settimana Santa Papa Francesco ha deciso di far vaccinare 1200 persone bisognose e ha lanciato l’iniziativa del “vaccino sospeso a ...spiega l'Elemosineria Apostolica - sarà possibile effettuare una donazione on-line per un "vaccino sospeso", sul conto della carità del Santo Padre gestito dalla Elemosineria Apostolica ...