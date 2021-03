Vaccini, Di Maio “L’Unione Europea sia compatta e si faccia rispettare” (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Per l’Italia è inaccettabile che le dosi di vaccino prodotte in Europa siano esportate fuori, quando nei nostri Paesi la stessa casa farmaceutica non sta rispettando i contratti firmati con L’Unione Europea. AstraZeneca ha consegnato meno di 30 milioni di dosi sui 120 milioni pattuiti con L’Unione Europea. E addirittura anche per il prossimo trimestre sembra non voler rispettare gli accordi”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.“L’Unione Europea deve agire in maniera compatta e farsi rispettare. Dobbiamo imporci con le case farmaceutiche, senza se e senza ma”, aggiunge.“In Italia negli ultimi giorni abbiamo accelerato con il piano vaccinazioni, ma ad aprile dovremo riuscire ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Per l’Italia è inaccettabile che le dosi di vaccino prodotte in Europa siano esportate fuori, quando nei nostri Paesi la stessa casa farmaceutica non sta rispettando i contratti firmati con. AstraZeneca ha consegnato meno di 30 milioni di dosi sui 120 milioni pattuiti con. E addirittura anche per il prossimo trimestre sembra non volergli accordi”. Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di.“deve agire in manierae farsi. Dobbiamo imporci con le case farmaceutiche, senza se e senza ma”, aggiunge.“In Italia negli ultimi giorni abbiamo accelerato con il piano vaccinazioni, ma ad aprile dovremo riuscire ...

