Vaccini: Campania, accordo Soresa per acquisto Sputnik (Di venerdì 26 marzo 2021) L'acquisto dei Vaccini Sputnik da parte della Regione Campania e' stato avviato con una negoziazione diretta con il negoziatore russo russo Human Vaccine rappresentato dalla RDIF Corporate Center Limited Liability Company. Lo si legge nella delibera di Soresa, l'agenzia regionale per gli acquisti della sanita'. Nella delibera, "tenuto conto delle ragioni di urgenza sottese alla presente procedura – si legge – si procede alla sottoscrizione immediata del contratto la cui efficacia resta sospensivamente condizionata al conseguimento delle autorizzazioni da parte degli enti regolatori EMA e AIFA e alla verifica positiva del possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo sui contratti pubblici. Il provvedimento, immediatamente esecutivo, e' stato siglato dal direttore generale di ...

