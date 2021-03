Vaccini, Bonomi: con Confindustria possiamo raggiungere 12,5 milioni di persone (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha dichiarato che con la campagna vaccinale promossa dall’associazione potrebbero essere raggiunte 12,5 milioni di persone. “Riteniamo di poter contare su oltre 7mila punti vaccinali“, ha detto ai microfoni di Rai Radio 1 Zapping. “È evidente a tutti – ha aggiunto Bonomi – che se vogliamo uscire da questa crisi dobbiamo accelerare nella campagna vaccinale e da qui è nata l’idea di mettersi a disposizione del Paese, nella tradizione che ha sempre avuto Confindustria, nei suoi 111 anni di storia, di essere pronta a rispondere quando il Paese e’ in difficolta’”. Tornando al quadro economico, il presidente di Confindustria ha lanciato l’allarme sulle materie prime. “Nei primi due mesi dell’anno abbiamo avuto ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Il presidente diCarloha dichiarato che con la campagna vaccinale promossa dall’associazione potrebbero essere raggiunte 12,5di. “Riteniamo di poter contare su oltre 7mila punti vaccinali“, ha detto ai microfoni di Rai Radio 1 Zapping. “È evidente a tutti – ha aggiunto– che se vogliamo uscire da questa crisi dobbiamo accelerare nella campagna vaccinale e da qui è nata l’idea di mettersi a disposizione del Paese, nella tradizione che ha sempre avuto, nei suoi 111 anni di storia, di essere pronta a rispondere quando il Paese e’ in difficolta’”. Tornando al quadro economico, il presidente diha lanciato l’allarme sulle materie prime. “Nei primi due mesi dell’anno abbiamo avuto ...

