Vaccini, blocco dell’export e priorità agli europei: Mario Draghi guida la linea dura contro Big Pharma (Di venerdì 26 marzo 2021) Mario Draghi guida la linea dura in Europa contro i ritardi nelle consegne delle dosi dei Vaccini contro il nuovo Coronavirus da parte delle case farmaceutiche, spalleggiato dalla Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen, mentre il vecchio continente è di nuovo costretto a sperare nell’aiuto dello Zio d’America, Joe Biden. Il premier, alla guida del primo governo dell’Ue ad avvalersi della possibilità di bloccare l’esportazione dei Vaccini al di fuori dell’Unione, ha duramente criticato le aziende farmaceutiche in occasione del Consiglio europeo di ieri, in particolare AstraZeneca, sostenendo che “i cittadini europei si sono sentiti ingannati” sulla ... Leggi su tpi (Di venerdì 26 marzo 2021)lain Europai ritardi nelle consegne delle dosi deiil nuovo Coronavirus da parte delle case farmaceutiche, spalleggiato dalla Commissione europeata da Ursula von der Leyen, mentre il vecchio continente è di nuovo costretto a sperare nell’aiuto dello Zio d’America, Joe Biden. Il premier, alladel primo governo dell’Ue ad avvalersi della possibilità di bloccare l’esportazione deial di fuori dell’Unione, hamente criticato le aziende farmaceutiche in occasione del Consiglio europeo di ieri, in particolare AstraZeneca, sostenendo che “i cittadinisi sono sentiti ingannati” sulla ...

Advertising

TgLa7 : #Vaccini:Lombardia; si dimette in blocco il Cda di Aria Spa ++ Gubian, già direttore generale ora è anche Amministratore Unico - Open_gol : Lungo scontro su come distribuire le dosi fra i vari paesi e intesa limitata anche sul blocco delle esportazioni. A… - euronewsit : Bruxelles e Londra diramano un comunicato che parla di iniziative coordinate e di iterdipendenza. ma il premier con… - MarinaSereni : RT @24Mattino: .@MarinaSereni, vice ministra #Esteri: '#vaccini, il problema non è tra i Paesi ma delle aziende farmaceutiche che non rispe… - Giusepp29640802 : RT @ToniSonia: Caos vaccini, sostegni in grave ritardo e pochi, condono, mafiosi in libertà, guerra al blocco della prescrizione, respingim… -