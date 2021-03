Vaccini, bloccare l’export è miope: non si può lasciare la politica sanitaria in mano al mercato (Di venerdì 26 marzo 2021) Per la seconda volta in 12 mesi l’India blocca le esportazioni di prodotti essenziali per la salute di noi europei, inclusi antibiotici per curare le polmoniti. Era successo il 3 marzo di un anno fa ed è accaduto ancora ieri. L’India mette “prima gli indiani”. Il più grande produttore di Vaccini Covid al mondo (Serum Institute of India) li tiene per sé. Ci si scandalizza in Europa per questa decisione che mostra quello che, da sempre, i Paesi a medio e basso reddito subiscono dall’Europa e dal mondo occidentale. Milioni di persone nei “Paesi del Terzo Mondo” non hanno accesso alle cure sanitarie, ai farmaci e ai Vaccini disponibili nei Paesi industrializzati. Dieci milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni muoiono ogni anno a causa di malattie infettive, per le quali esistono cure nei Paesi sviluppati. Tre milioni di bambini muoiono ogni anno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 marzo 2021) Per la seconda volta in 12 mesi l’India blocca le esportazioni di prodotti essenziali per la salute di noi europei, inclusi antibiotici per curare le polmoniti. Era successo il 3 marzo di un anno fa ed è accaduto ancora ieri. L’India mette “prima gli indiani”. Il più grande produttore diCovid al mondo (Serum Institute of India) li tiene per sé. Ci si scandalizza in Europa per questa decisione che mostra quello che, da sempre, i Paesi a medio e basso reddito subiscono dall’Europa e dal mondo occidentale. Milioni di persone nei “Paesi del Terzo Mondo” non hanno accesso alle cure sanitarie, ai farmaci e aidisponibili nei Paesi industrializzati. Dieci milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni muoiono ogni anno a causa di malattie infettive, per le quali esistono cure nei Paesi sviluppati. Tre milioni di bambini muoiono ogni anno ...

