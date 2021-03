Vaccini | a Napoli il terzo hub dell’Asl Napoli 1 | domani al Museo Madre

Leggi su inews24

(Di venerdì 26 marzo 2021) Sarà inaugurato nella giornata di, sabato 27 marzo, ilhub1: si inizierà con gli over 80 e le categorie fragili La campagna di immunizzazione non si ferma in Campania. Asarà inauguratoilhub vaccinale1, diretta da Ciro Verdoliva. Dopo i due della Mostra L'articolo proviene da Inews.it.