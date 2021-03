Vaccinazioni in Campania, i dati aggiornati del numero dei vaccinati in regione (Di venerdì 26 marzo 2021) L’unità di crisi della regione Campania ha comunicato i dati delle Vaccinazioni in Campania aggiornati alle ore 12 del 26 marzo 2021. Vaccini in Campania Complessivamente la somministrazione della 1° dose ha superato il mezzo milione di cittadini (506.658); con la seconda dose sono stati vaccinati 233.999 campani. Totale somministrazioni: 740.657. Intanto è di oggi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 26 marzo 2021) L’unità di crisi dellaha comunicato idelleinalle ore 12 del 26 marzo 2021. Vaccini inComplessivamente la somministrazione della 1° dose ha superato il mezzo milione di cittadini (506.658); con la seconda dose sono stati233.999 campani. Totale somministrazioni: 740.657. Intanto è di oggi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

