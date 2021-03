Vaccinazioni, Biden alza il tiro: “200 milioni di somministrazioni nei primi 100 giorni” (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Presidente americano Joe Biden alza il tiro sulla campagna di Vaccinazioni e promette di raggiungere l’obiettivo di 200 milioni di dosi di vaccino anti-Covid somministrate entro i primi 100 giorni di governo. Un target ambizioso visto che la scadenza cade a fine aprile. “So che è ambizioso. Due volte il nostro primo obiettivo. Ma nessun altro paese al mondo si è nemmeno avvicinato a quello che stiamo facendo noi”, ha detto Biden, ricordando che il precedente obiettivo dichiarato era somministrare 100 milioni di dosi. Un obiettivo centrato venerdì scorso a 58 giorni. Attualmente, gli USA stanno portando avanti la campagna di vaccinazione con il piede sull’acceleratore – circa 2,5 ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 26 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Presidente americano Joeilsulla campagna die promette di raggiungere l’obiettivo di 200di dosi di vaccino anti-Covid somministrate entro i100di governo. Un target ambizioso visto che la scadenza cade a fine aprile. “So che è ambizioso. Due volte il nostro primo obiettivo. Ma nessun altro paese al mondo si è nemmeno avvicinato a quello che stiamo facendo noi”, ha detto, ricordando che il precedente obiettivo dichiarato era somministrare 100di dosi. Un obiettivo centrato venerdì scorso a 58. Attualmente, gli USA stanno portando avanti la campagna di vaccinazione con il piede sull’acceleratore – circa 2,5 ...

