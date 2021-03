Vaccinazioni, a che punto siamo: solo lo 0,87% del personale scolastico ha ricevuto la seconda dose (Di venerdì 26 marzo 2021) E solo l'1,62% nella fascia d'età 70-79 anni. Emerge dai nuovi dati pubblicati sul sito del governo, secondo i quali 8 Regioni hanno vaccinato meno del 20% degli over 80. Va meglio per quanto riguarda personale sanitario e Rsa, il 70% ha ricevuto entrambe le dosi Leggi su rainews (Di venerdì 26 marzo 2021) El'1,62% nella fascia d'età 70-79 anni. Emerge dai nuovi dati pubblicati sul sito del governo, secondo i quali 8 Regioni hanno vaccinato meno del 20% degli over 80. Va meglio per quanto riguardasanitario e Rsa, il 70% haentrambe le dosi

Advertising

RobertoBurioni : Presidente Draghi, Ministro Speranza, di nuovo focolai in ospedali causati da sanitari che rifiutano le vaccinazion… - pfmajorino : In questo momento a #Como e #Cremona si scopre che non si tengono numerose vaccinazioni perché il sistema della… - EnricoLetta : Ho incontrato @robersperanza, con l’amicizia e la cordialità di sempre. Campagna di vaccinazioni, rapporti con le r… - variedeventual : @AlbertoBagnai @borghi_claudio @GiuliaGrilloM5S Signori che c'è di vero? Possibile che dovevate arrivare voi per co… - picla14 : @meb Cioè? Aprono le regioni che hanno effettuato le vaccinazioni? Oppure riaprono anche se non hanno vaccinato tut… -