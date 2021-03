Vacanze, possiamo prenotare? Consentiti i viaggi in Italia, nell?Ue dipenderà dal passaporto vaccinale (Di sabato 27 marzo 2021) Le prime a credere nei vaccini sono le compagnie aeree, perfino quelle fondate in questi mesi, in Italia, sfruttando il bassissimo costo del leasing degli aerei a causa della crisi: sui siti è... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 27 marzo 2021) Le prime a credere nei vaccini sono le compagnie aeree, perfino quelle fondate in questi mesi, in, sfruttando il bassissimo costo del leasing degli aerei a causa della crisi: sui siti è...

Advertising

ClaudioMeazza : RT @eziamor: #Draghi #Conferenzastampa ma la domanda dell'ultima giornalista.'Vogliamo sapere se possiamo prenotare le vacanze estive? ??????… - nunziarusso4 : RT @ilmessaggeroit: Vacanze, possiamo prenotare? Consentiti i viaggi in Italia, nell’Ue dipenderà dal passaporto vaccinale - JunipersV : RT @ilmessaggeroit: Vacanze, possiamo prenotare? Consentiti i viaggi in Italia, nell’Ue dipenderà dal passaporto vaccinale - ilmessaggeroit : Vacanze, possiamo prenotare? Consentiti i viaggi in Italia, nell’Ue dipenderà dal passaporto vaccinale - seisselberg : @nipotinadiPutin In effetti, non era una promessa. Ma un segnale di speranza che si è concesso. Dando ragione al su… -