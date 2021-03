“Uso sobrio e frequentazione prudente dei social Opportunità ma con grandi rischi” | il decalogo dei magistrati

(Di venerdì 26 marzo 2021) Fare un “uso” e una “dei”. Essendo consapevoli “della grandema anche dei“. Sono state approvate dal plenum del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa le prime linee guida “sull’uso dei mezzi di comunicazione elettronica e deimedia da parte deiamministrativi”. La delibera – come ha sottolineato il Presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi nel corso del dibattito in Cpga – vuole fornire “regole di comportamento condivise, frutto del comune sentire della magistratura amministrativa”. “Non si tratta di un orientamento culturale, vogliamo semplicemente sensibilizzare la nostra categoria su un usodei ...

"Non si tratta di un orientamento culturale, vogliamo semplicemente sensibilizzare la nostra categoria su undei social media, che vanno utilizzati con cautela. Siamo la prima magistratura ..."Solo dove strettamente necessario o realmente utile, si favorisca l'dei social media per la ... È consentito allestire, in modoe nel rispetto delle norme liturgiche, l'altare della ...Patroni Griffi: "Vogliamo sensibilizzare la nostra categoria su un uso sobrio dei social media, che vanno utilizzati con cautela"