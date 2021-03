Usa: Trump soddisfatto per nuova legge Georgia, 'purtroppo modifiche non arrivate prima' (Di sabato 27 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 27 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

SkyTG24 : Usa, Trump attacca Biden: 'Non sa farsi rispettare dalla Cina' - mattino5 : La caduta di #Biden è il simbolo degli USA post Trump? Il pensiero di @Capezzone a #Mattino5 - MediasetTgcom24 : Usa, Trump tornerà sui social tra 2-3 mesi con una sua piattaforma #Trump - TV7Benevento : Usa: Trump soddisfatto per nuova legge Georgia, 'purtroppo modifiche non arrivate prima'... - Pippo14729762 : @RobertoBurioni caro Burioni ... Non capisco... Lei che e' uno di quelli che avrebbe dovuto e potuto influire sulla… -