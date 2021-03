Usa: Trump soddisfatto per nuova legge Georgia, ‘purtroppo modifiche non arrivate prima’ (Di sabato 27 marzo 2021) Washington, 26 mar. (Adnkronos) – L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump ha espresso soddisfazione commentando la nuova controversa legge elettorale approvata dai repubblicani che controllano l’Assemblea della Georgia e che tra le altre cose limita il voto a distanza e impone l’uso di documenti identificativi. “I Repubblicani hanno imparato dalla farsa delle elezioni presidenziali del 2020. Congratulazioni alla Georgia che ha modificato le proprie regole per gli elettori. Quello che è successo nel 2020 non potrà mai più accadere. Peccato che queste modifiche non siano state apportate prima”, sottolinea l’ex presidente degli Stati Uniti in una dichiarazione diffusa ai media Usa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Washington, 26 mar. (Adnkronos) – L’ex presidente degli Stati Uniti, Donaldha espresso soddisfazione commentando lacontroversaelettorale approvata dai repubblicani che controllano l’Assemblea dellae che tra le altre cose limita il voto a distanza e impone l’uso di documenti identificativi. “I Repubblicani hanno imparato dalla farsa delle elezioni presidenziali del 2020. Congratulazioni allache ha modificato le proprie regole per gli elettori. Quello che è successo nel 2020 non potrà mai più accadere. Peccato che questenon siano state apportate prima”, sottolinea l’ex presidente degli Stati Uniti in una dichiarazione diffusa ai media Usa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

