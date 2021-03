Usa, la questione dei “dreamers” sfida il filibuster al Senato (Di venerdì 26 marzo 2021) “I “dreamers” continuano a essere in prima linea a lottare contro la pandemia come operatori sanitari nelle nostre comunità, contribuendo in vari campi e industrie per fare ripartire l'America con grande vigore dopo la fine del Covid-19”. Questa la dichiarazione fatta da Tim Cook, amministratore delegato di Apple, mentre esprimeva il suo supporto per i “dreamers”. Si tratta di individui portati in America da bambini dai loro genitori senza documenti, cresciuti negli Usa e a tutti gli effetti americani eccetto per i documenti legali. Cook aveva espresso la lode dei “dreamers”, appoggiando il nuovo disegno di legge approvato dalla Camera. La manovra aprirebbe loro le porte a uno status permanente e un percorso alla cittadinanza americana. Anche Jeff Bezos, l'amministratore delegato di Amazon, ha dimostrato il suo supporto, come pure il ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 26 marzo 2021) “I “” continuano a essere in prima linea a lottare contro la pandemia come operatori sanitari nelle nostre comunità, contribuendo in vari campi e industrie per fare ripartire l'America con grande vigore dopo la fine del Covid-19”. Questa la dichiarazione fatta da Tim Cook, amministratore delegato di Apple, mentre esprimeva il suo supporto per i “”. Si tratta di individui portati in America da bambini dai loro genitori senza documenti, cresciuti negli Usa e a tutti gli effetti americani eccetto per i documenti legali. Cook aveva espresso la lode dei “”, appoggiando il nuovo disegno di legge approvato dalla Camera. La manovra aprirebbe loro le porte a uno status permanente e un percorso alla cittadinanza americana. Anche Jeff Bezos, l'amministratore delegato di Amazon, ha dimostrato il suo supporto, come pure il ...

Advertising

Maxirobby : @jeniedieu @Stalingrad1994 @_Giag_ @Amos8125 @stefanol2006 nel momento in cui si imposta la questione come pro/anti… - v2Dark : @Osvaldo73238685 @dukana2 Oscar vinto a suon di paraculate, come forse già saprai (cfr. Monicelli per la questione… - LaCiuraRaffaele : RT @ShooterHatesYou: La questione dei migranti bambini in USA - MARCOTOMBESI2 : La questione dei migranti bambini in USA - spiderdanpo : Cazzo raga i riferimenti alla questione politica USA mi vengono leggermente i brividi #TheFalconAndTheWinterSoldier -