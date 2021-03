Usa: Harris su legge Georgia, ‘un chiaro sforzo per limitare potere elettori’ (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Tutti i nostri sforzi dovrebbero essere nella direzione di rendere più facile l’esercizio di un diritto fondamentale tale è quale è il voto. Invece, la Georgia e molti altri stati stanno tentando di porre dei limiti. Chiamiamoli per quello che sono: un chiaro sforzo per limitare i diritti degli elettori e privarli di potere”. E’ quanto afferma la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris in un tweet commentando la nuova controversa legge elettorale approvata dai repubblicani che controllano l’Assemblea della Georgia e che tra le altre cose limita il voto a distanza e impone l’uso di documenti identificativi. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 27 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Tutti i nostri sforzi dovrebbero essere nella direzione di rendere più facile l’esercizio di un diritto fondamentale tale è quale è il voto. Invece, lae molti altri stati stanno tentando di porre dei limiti. Chiamiamoli per quello che sono: unperi diritti degli elettori e privarli di”. E’ quanto afferma la vicepresidente degli Stati Uniti, Kamalain un tweet commentando la nuova controversaelettorale approvata dai repubblicani che controllano l’Assemblea dellae che tra le altre cose limita il voto a distanza e impone l’uso di documenti identificativi. L'articolo CalcioWeb.

