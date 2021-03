Usa, Biden fissa l’obiettivo: 200 milioni di dosi nei primi 100 giorni di presidenza (Di venerdì 26 marzo 2021) La prima conferenza stampa di Joe Biden nelle vesti ufficiali di presidente degli Stati Uniti. La sfida contro il Covid: “200 milioni di dosi nei primi 100 giorni di presidenza”. Joe Biden ha tenuto la sua prima conferenza stampa da quando è arrivato alla Casa Bianca come Presidente degli Stati Uniti. E i temi caldi sono tanti, alcuni anche decisamente spinosi. C’è la campagna di vaccinazione, unica via di fuga dal dramma del Covid, ci sono i problemi diplomatici con la Russia, c’è la Corea del Nord che ha ripreso i test missilistici. Insomma, Biden difficilmente dimenticherà i primi giorni da Presidente. La prima conferenza stampa del Presidente degli Usa Joe Biden Inevitabilmente nel corso ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 marzo 2021) La prima conferenza stampa di Joenelle vesti ufficiali di presidente degli Stati Uniti. La sfida contro il Covid: “200dinei100di”. Joeha tenuto la sua prima conferenza stampa da quando è arrivato alla Casa Bianca come Presidente degli Stati Uniti. E i temi caldi sono tanti, alcuni anche decisamente spinosi. C’è la campagna di vaccinazione, unica via di fuga dal dramma del Covid, ci sono i problemi diplomatici con la Russia, c’è la Corea del Nord che ha ripreso i test missilistici. Insomma,difficilmente dimenticherà ida Presidente. La prima conferenza stampa del Presidente degli Usa JoeInevitabilmente nel corso ...

