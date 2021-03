Uomini e Donne, Tina Cipollari derubata: ladro fermato e denunciato a Roma (Di venerdì 26 marzo 2021) Brutta disavventura per Tina Cipollari in quel di Roma. L’opinionista di Uomini e Donne, così come rivela Roma Today, è stata derubata presso un bar in zona Fiumicino dove aveva lasciato il suo borsello sul bancone. Uomini e Donne, Tina Cipollari derubata: ladro denunciato a Roma Il ladro, un cliente abituale, non ha resistito e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 26 marzo 2021) Brutta disavventura perin quel di. L’opinionista di, così come rivelaToday, è statapresso un bar in zona Fiumicino dove aveva lasciato il suo borsello sul bancone.Il, un cliente abituale, non ha resistito e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

