Unioni gay | il Papa torna alla carica contro il no della Congregazione | il caso non è chiuso

(Di venerdì 26 marzo 2021) di Riccardo Cristiano* Per trattare del noper la DottrinaFede (Cdf)benedizione dellegay occorre innanzitutto chiarire di che benedizione si tratti. Queste benedizioni non trasformano quell’unione in un matrimonio, ma sono azioni liturgiche che mirano a chiedere effetti spirituali. Ora vengono negate alleomosessuali, nonostante quanto stabilito dal recente sinodo sulla famiglia, che ha raccomandato di favorire i “cammini di accompagnamento nella fede delle persone omosessuali”. Il testo per essere approvato, e legittimare così ufficialmente la pastorale per gay e lesbiche, ha dovuto rinunciare all’acronimo Lgbt, inizialmente usato dai padri sinodali. Chiarito questo punto, bisogna chiarire se sia lecito dire che il no ...

La coppia è stata insultata e picchiata per aver osato compiere in pubblico questo gesto così ... "non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppur remote, tra le...Come dire: non posso negare quanto scritto nel Responsum, ma visto che le omosessuali sono ... quando denunciava l'esistenza di una lobby all'interno della Chiesa che 'esercita una ...Subito dopo, con un tempismo perfetto, mentre il mondo sano fa il diavolo a quattro per superare questi osceni esempi di craniolesioni, la Chiesa dice di voler negare la benedizione agli omosessuali, ...