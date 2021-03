Unesco Giovani: “Musei gratis per under 35 e 20mila euro a 18enni” (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – Dai musei gratuiti per gli under 35 a una borsa universale di 20mila euro per ogni 18enne, fino alla richiesta di inserire nelle etichette dei prodotti le emissioni di CO2 generate. Sono alcune delle proposte che l’associazione italiana giovani per l’Unesco (Aigu) metterà sul tavolo in occasione del suo terzo Forum, in programma domani a Parma e visibile in streaming sui canali social di Aigu. Davanti a un parterre di personalità istituzionali, l’associazione stilerà un Manifesto che “sarà il punto di partenza su cui discutere”. Con una priorità: “Aumentare la partecipazione giovanile alle scelte del Paese“. A poche ore dall’inizio del Forum, ne parla con l’agenzia Dire il presidente dell’associazione, Antonio Libonati. Leggi su dire (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – Dai musei gratuiti per gli under 35 a una borsa universale di 20mila euro per ogni 18enne, fino alla richiesta di inserire nelle etichette dei prodotti le emissioni di CO2 generate. Sono alcune delle proposte che l’associazione italiana giovani per l’Unesco (Aigu) metterà sul tavolo in occasione del suo terzo Forum, in programma domani a Parma e visibile in streaming sui canali social di Aigu. Davanti a un parterre di personalità istituzionali, l’associazione stilerà un Manifesto che “sarà il punto di partenza su cui discutere”. Con una priorità: “Aumentare la partecipazione giovanile alle scelte del Paese“. A poche ore dall’inizio del Forum, ne parla con l’agenzia Dire il presidente dell’associazione, Antonio Libonati.

