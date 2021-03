Un' antilope ha dato alla luce un cucciolo nonostante una zampa fratturata

Leggi su agi

(Di venerdì 26 marzo 2021) AGI - Parto eccezionale per un'ospite del Parco Faunistico “Le Cornelle” nel Bergamasco: l'ultimo arrivato, un esemplare disitatunga, è nato in una situazione insolita, presso l'Ospedale Veterinario Universitario di Lodi dove la madre è stata operata 40 giorni prima del parto a causa di una frattura scomposta dell'arto anteriore. Un intervento delicato non solo per l'entità della frattura, ma che poteva compromettere anche la gravidanza. Tutto è iniziato con una radiografia, effettuata dal personale veterinario del Parco dopo aver notato che la femmina di sitatunga aveva difficoltà ad appoggiare una. L'accertamento ha evidenziato una grave frattura del radio, probabilmente provocata da una caduta accidentale e ha portato a conoscenza del personale veterinario anche la gravidanza dell'animale. A seguito della diagnosi è stato ...