Una Vita: Che fine ha fatto Sandra Blàzquez, la sensuale Huertas, dopo l'addio alla soap? (Di venerdì 26 marzo 2021) Sandra Blàzquez ha interpretato la scaltra Donna Huertas López in Una Vita. Cosa ha fatto dopo l'attrice? Innanzitutto si è dedicata a una nobile causa, di cui naturalmente vi raccontiamo. Leggi su comingsoon (Di venerdì 26 marzo 2021)ha interpretato la scaltra DonnaLópez in Una. Cosa hal'attrice? Innanzitutto si è dedicata a una nobile causa, di cui naturalmente vi raccontiamo.

Advertising

Pontifex_it : Invito tutti ancora una volta ad accogliere e testimoniare il “Vangelo della vita”, a promuovere e a difendere la v… - SalernoSal : Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una pandemia, che la vita di prima era smarrita. - AccademiaCrusca : #ParolaDiDanteFrescaDiGiornata ???? cammino (Inferno I, 1) 'Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per un… - daniele19921 : RT @MissDafy: No, vabbé... ma qua stiamo alla prese per il c**o finale?? Una vita da godere attraverso uno schermo e magari dovremmo pure ri… - CarmenCan9 : @bellendstoten2 fatevi una vita -