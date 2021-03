Una Vita, anticipazioni spagnole: un nuovo omicidio ad Acacias (Di venerdì 26 marzo 2021) Acacias, stando alle anticipazioni spagnole di Una Vita, verrà sconvolta dall'ennesimo omicidio che ruoterà intorno alla famiglia Palacios. In particolare, dopo l'attentato anarchico che ha ucciso Antonito e Carmen, Ramon ha giurato vendetta e presto la possibilità di punire gli assassini della propria famiglia gli si presenterà inaspettatamente. Tutto inizierà quando Fidel Soria, nuovo vicedirettore della Direzione generale della sicurezza della polizia, confiderà al Palacios di essere sulle tracce di Fausto, il colpevole dell'attentato. Nello stesso tempo, Lolita noterà che il suocero ha sulla sua scrivania un mucchio di denaro e cercherà di vederci chiaro. Fidel, che instaurerà con Lolita una splendida intesa facendole finalmente ritrovare il sorriso dopo la morte dell'amatissimo ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 26 marzo 2021), stando alledi Una, verrà sconvolta dall'ennesimoche ruoterà intorno alla famiglia Palacios. In particolare, dopo l'attentato anarchico che ha ucciso Antonito e Carmen, Ramon ha giurato vendetta e presto la possibilità di punire gli assassini della propria famiglia gli si presenterà inaspettatamente. Tutto inizierà quando Fidel Soria,vicedirettore della Direzione generale della sicurezza della polizia, confiderà al Palacios di essere sulle tracce di Fausto, il colpevole dell'attentato. Nello stesso tempo, Lolita noterà che il suocero ha sulla sua scrivania un mucchio di denaro e cercherà di vederci chiaro. Fidel, che instaurerà con Lolita una splendida intesa facendole finalmente ritrovare il sorriso dopo la morte dell'amatissimo ...

Advertising

Pontifex_it : Invito tutti ancora una volta ad accogliere e testimoniare il “Vangelo della vita”, a promuovere e a difendere la v… - SalernoSal : Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una pandemia, che la vita di prima era smarrita. - AccademiaCrusca : #ParolaDiDanteFrescaDiGiornata ???? cammino (Inferno I, 1) 'Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per un… - Arc_Atlantique : RT @dariauba: Dalle parole di una mia paziente: “Spesso mi chiedo...chissà come si sta quando si sta bene...” Ogni volta una stretta al c… - CaterinaMZZ_ : @Erluca3 @eefuuck @idiosincratica_ Esatto! Ma non è un nesso, è una sua considerazione personale non estendibile al… -