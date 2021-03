Una Vita, anticipazioni oggi 26 marzo: Camino si confida con Maite (Di venerdì 26 marzo 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 26 marzo 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Felicia vuole vietare le lezioni di pittura a Camino. Perché? Intanto la ragazza passa sempre più tempo con la maestra Maite e le rivela che cosa è successo in passato a Valdeza. Cosa accadrà tra le due? Felicia non è affatto contenta della nuova passione della Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 26 marzo 2021)“Una”, puntata del 262021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Felicia vuole vietare le lezioni di pittura a. Perché? Intanto la ragazza passa sempre più tempo con la maestrae le rivela che cosa è successo in passato a Valdeza. Cosa accadrà tra le due? Felicia non è affatto contenta della nuova passione della Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Pontifex_it : Invito tutti ancora una volta ad accogliere e testimoniare il “Vangelo della vita”, a promuovere e a difendere la v… - SalernoSal : Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una pandemia, che la vita di prima era smarrita. - AccademiaCrusca : #ParolaDiDanteFrescaDiGiornata ???? cammino (Inferno I, 1) 'Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per un… - NIGXHTCHANGES : ma pensate che le persone famose siano marionette che si costruiscono una vita propria solo per gioco?ma vi volete dare una svegliata - DavLucia : Chi cerca la verità deve una volta nella vita dubitare di tutto Cartesio #GeometrieNaturali #VentagliDiParole -