Una Vita anticipazioni 31 marzo 2021, i dubbi di Felipe su Genoveva (Di venerdì 26 marzo 2021) Qualcosa non torna secondo Felipe, infatti in questa puntata di Una Vita il marito della defunta Celia, confida con il caro amico Liberto i sospetti che si stanno insinuando in lui sul conto di Genoveva, riguardo gli atti compiuti dalla donna e la sua sincerità. Nel frattempo il salone letterario di Rosina non ha il successo sperato e a quanto pare non è apprezzato nemmeno dei domestici. Inoltre Ursula, che ormai ha completamente perso lucidità, si intrufola in casa della Salmeron per sottrarle un dipinto. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita anteprime spagnole: Marcia assassinata, Genoveva arrestata Nelle puntate future della telenovela la Sampaio purtroppo perderà la Vita e la Salmeron sarà accusata dell’omicidio Genoveva, diventata la nuova ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 marzo 2021) Qualcosa non torna secondo, infatti in questa puntata di Unail marito della defunta Celia, confida con il caro amico Liberto i sospetti che si stanno insinuando in lui sul conto di, riguardo gli atti compiuti dalla donna e la sua sincerità. Nel frattempo il salone letterario di Rosina non ha il successo sperato e a quanto pare non è apprezzato nemmeno dei domestici. Inoltre Ursula, che ormai ha completamente perso lucidità, si intrufola in casa della Salmeron per sottrarle un dipinto. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unaanteprime spagnole: Marcia assassinata,arrestata Nelle puntate future della telenovela la Sampaio purtroppo perderà lae la Salmeron sarà accusata dell’omicidio, diventata la nuova ...

