Una Vita anticipazioni 30 marzo 2021, la strana reazione di Santiago

Il nuovo episodio di Una Vita che vedrete martedì 30 marzo 2021 vedi a Santiago conferire con sua moglie Marzia raccontandole di aver litigato con un garzone mentre si trovava al mercato. Successivamente Cesareo gli dice di stare lontano da un certo tizio soprannominato "il guanto", ma la reazione del giovane insospettisce il guardiano. Nel frattempo proseguono le lezioni di Maite e Camino ed è ormai chiaro che le due donne sono sempre più vicine. La pittrice è sul punto di baciare la giovane allieva.

Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…

Una Vita puntate spagnole, pericolosa alleanza ad Acacias

Le puntate future della telenovela spagnola annunciano un sodalizio diabolico tra due donne Ancora una volta le puntate spagnole di Una Vita vedono al centro ...

