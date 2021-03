Una Vita anticipazioni 3 aprile 2021, svelato il segreto di Santiago (Di venerdì 26 marzo 2021) Cesareo ha scoperto quello che sta facendo Santiago e nella puntata di Una Vita del 3 aprile 2021 prende la decisione di raccontare tutta la verità a Marcia. La Sampaio inizia così ad investigare su quello che sta facendo il marito e scopre che l’uomo nasconde una busta con tantissimo denaro all’interno. Santiago si accorge che Marcia ha toccato tra le sue cose e così decide di raccontarle la verità e le promette che cambierà Vita e che non giocherà più d’azzardo. Intanto scopriamo dai video che Cinta ed Emilio vengono scoperti dalla domestica mentre si trovano in intimità. Approfondimenti sul sito Mediaset Play nella pagina dedicata. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita puntate spagnole, Maite e Camino amanti L’arrivo di Maite ad Acacias ha ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 marzo 2021) Cesareo ha scoperto quello che sta facendoe nella puntata di Unadel 3prende la decisione di raccontare tutta la verità a Marcia. La Sampaio inizia così ad investigare su quello che sta facendo il marito e scopre che l’uomo nasconde una busta con tantissimo denaro all’interno.si accorge che Marcia ha toccato tra le sue cose e così decide di raccontarle la verità e le promette che cambieràe che non giocherà più d’azzardo. Intanto scopriamo dai video che Cinta ed Emilio vengono scoperti dalla domestica mentre si trovano in intimità. Approfondimenti sul sito Mediaset Play nella pagina dedicata. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unapuntate spagnole, Maite e Camino amanti L’arrivo di Maite ad Acacias ha ...

