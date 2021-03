Una Vita anticipazioni 29 agosto 2021, Cesareo e Arantxa si amano (Di venerdì 26 marzo 2021) Le trame di Una Vita relative alla puntata in onda lunedì 29 marzo 2021, svelano che Cesareo, è chiaramente innamorato di Arantxa, la domestica e governante dei Dominguez e per questo motivo decide di farle ufficialmente la corte. Inaspettatamente la donna da il suo benestare e tutti scoprono così che i due hanno deciso di frequentarsi. Nel frattempo Fabiana fa una bella ramanzina a Servante, che poi decide di inVitare anche Rosina al salotto letterario che ha organizzato. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita trame spagnole, Maite e Camino amanti L’arrivo di Maite ad Acacias ha completamente sconvolto la Vita della giovane e remissiva figlia di Felicia Nelle puntate italiane di Una Vita che stai attualmente vedendo, hai potuto ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 26 marzo 2021) Le trame di Unarelative alla puntata in onda lunedì 29 marzo, svelano che, è chiaramente innamorato di, la domestica e governante dei Dominguez e per questo motivo decide di farle ufficialmente la corte. Inaspettatamente la donna da il suo benestare e tutti scoprono così che i due hanno deciso di frequentarsi. Nel frattempo Fabiana fa una bella ramanzina a Servante, che poi decide di inre anche Rosina al salotto letterario che ha organizzato. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unatrame spagnole, Maite e Camino amanti L’arrivo di Maite ad Acacias ha completamente sconvolto ladella giovane e remissiva figlia di Felicia Nelle puntate italiane di Unache stai attualmente vedendo, hai potuto ...

