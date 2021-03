Una Vita, anticipazioni 27 marzo: Felipe sa come sbarazzarsi di Cabrera e rassicura Genoveva (Di venerdì 26 marzo 2021) Una Vita, anticipazioni 27 marzo: la telenovela spagnola ci sarà anche domani, sabato 27 marzo. Ecco che cosa succederà. Margarita confessa a Bellita di essere stata lasciata da Alfonso e la Del Campo la conforta Bellita e Margarita sembrano finalmente andare d’accordo. Sappiamo che l’una ha aiutato l’altra in cattive condizioni economiche. Ora però riceve da lei una notizia totalmente inaspettata: Alfonso l’ha abbandonata! La moglie di José, sconvolta, la conforta ed è decisa a continuare a starle vicino. Gli spoiler, però, insinuano il dubbio che Margarita non dica la verità. Cinta prende le distanze da Emilio e lui chiede aiuto ad Antonito Emilio è perdutamente innamorato di Cinta e freme all’idea di portarla all’altare. Per farglielo capire, però, sceglie un modo che alla giovane non piacerà affatto: le parlerà ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 26 marzo 2021) Una27: la telenovela spagnola ci sarà anche domani, sabato 27. Ecco che cosa succederà. Margarita confessa a Bellita di essere stata lasciata da Alfonso e la Del Campo la conforta Bellita e Margarita sembrano finalmente andare d’accordo. Sappiamo che l’una ha aiutato l’altra in cattive condizioni economiche. Ora però riceve da lei una notizia totalmente inaspettata: Alfonso l’ha abbandonata! La moglie di José, sconvolta, la conforta ed è decisa a continuare a starle vicino. Gli spoiler, però, insinuano il dubbio che Margarita non dica la verità. Cinta prende le distanze da Emilio e lui chiede aiuto ad Antonito Emilio è perdutamente innamorato di Cinta e freme all’idea di portarla all’altare. Per farglielo capire, però, sceglie un modo che alla giovane non piacerà affatto: le parlerà ...

Advertising

Pontifex_it : Invito tutti ancora una volta ad accogliere e testimoniare il “Vangelo della vita”, a promuovere e a difendere la v… - SalernoSal : Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una pandemia, che la vita di prima era smarrita. - AccademiaCrusca : #ParolaDiDanteFrescaDiGiornata ???? cammino (Inferno I, 1) 'Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per un… - armsofcapaldi : @91ONMYOWN ho poche certezze nella vita e una di queste è che non imparo mai nulla - ElettricM : @FranceskoNew @AndreaStair @LauraGaravini @ItaliaViva @matteorenzi @meb Ma fatti una vita e vai a lavorare! -