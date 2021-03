Una vita | anticipazioni 26 marzo | Camino confida a Maite il suo segreto

Leggi su tvpertutti

(Di venerdì 26 marzo 2021)entrerà sempre più in confidenza cone così, come si evince dalleUnainerenti la puntata in onda oggi 26, le confiderà ciò che le è accaduto quando viveva a Valdeza. Intanto, la pittrice le consiglierà di fare un ritratto a sua madre per farla ammorbidire un po'. Nel frattempo, Ursula dopo essere stata colta in flagrante da Felipe in uno dei suoi deliri, cercherà di insinuare in lui il dubbio che Genoveva lo stia ingannando. Infine, Santiago chiederà del denaro alla Salmeron per lasciare Acacias con Marcia. Una, spoiler 26: Ursula cerca di far capire a Felipe che Genoveva lo sta ingannando Ursula dopo aver minacciato Genoveva dicendole di sapere dove si trova Cristobal, crederà di averla in pugno e così le ...