Una pillola contro il Covid | Pfizer annuncia i primi test clinici

(Di venerdì 26 marzo 2021) Il gruppo farmaceutico internazionale– lo stesso che ha prodotto l’omonimo vaccino – hato l’avvio deisu unail. Si tratta di un nuovo farmaco antivirale a uso orale, denominato PF-07321332, che sarà sperimentato su adulti sani negli Stati Uniti. Obiettivo è verificarne sicurezza, efficacia e tollerabilità. Le caratteristiche del farmaco A darne l’annuncio è la stessa azienda in un comunicato diramato sul suo sito ufficiale. Dagli studi pre-sarebbe emersa una “potente” attività antiviraleil virus. Il farmaco “ha dimostrato una potente attività antivirale in vitroSars-CoV-2 – spiega-. Nonché ...

