Una mamma per amica, “Lorelai” non esclude un ritorno: “Lascio quella porta aperta” (Di venerdì 26 marzo 2021) E se Una mamma per amica tornasse? L’ipotesi non sembra poi così remota, stando alle parole di Lauren Graham. L’interprete dell’ironica Lorelai Gilmore ha fatto sapere, appunto, che sarebbe disposta arivestire i panni del personaggio, se il progetto dovesse entrare in porto. A tal proposito, infatti, l’attrice ha spiegato di aver fatto modificare il proprio contratto, in modo da rendere ancora più concreta la possibilità. Lorelai è pronta tornare a Stars Hollow? Una mamma per amica, Lorelai disposta a tornare con un nuovo revival Attualmente impegnata in Stoffa da campioni: cambio di gioco, la nuova serie che debutta proprio oggi 26 marzo su Disney+, Lauren Graham mostra di non essere ancora pronta ad abbandonare i panni di Lorelai Gilmore. L’attrice ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 26 marzo 2021) E se Unapertornasse? L’ipotesi non sembra poi così remota, stando alle parole di Lauren Graham. L’interprete dell’ironicaGilmore ha fatto sapere, appunto, che sarebbe disposta arivestire i panni del personaggio, se il progetto dovesse entrare in porto. A tal proposito, infatti, l’attrice ha spiegato di aver fatto modificare il proprio contratto, in modo da rendere ancora più concreta la possibilità.è pronta tornare a Stars Hollow? Unaperdisposta a tornare con un nuovo revival Attualmente impegnata in Stoffa da campioni: cambio di gioco, la nuova serie che debutta proprio oggi 26 marzo su Disney+, Lauren Graham mostra di non essere ancora pronta ad abbandonare i panni diGilmore. L’attrice ...

Advertising

poliziadistato : Solo due donne al mondo possono guardarsi pensando che l'altra sia la più bella del mondo: una mamma e sua figlia.… - Radio1Rai : “Una mamma ci ha raccontato della decapitazione del figlio da parte di un gruppo di miliziani. Si cerca di reclutar… - FratellidItalia : Una mamma, che non vuole darla vinta alla droga, ogni notte gira per le strade di Palermo alla ricerca di suo figli… - PorroPaola : RT @chilhavistorai3: “Sono la mamma di due figli affetti da #schizofrenia, chi aiuta le famiglie che vivono questo incubo senza fine e senz… - L0V3CARROTS : POI NE HO FATTO UNO STANOTTE MAGICO PROPRIO. TIPO MI RICORDO CHE STAVO IN UN RISTORANTE CON DUE MIE AMICHE E CI STA… -