Una Mamma per Amica: Lauren Graham ammette di non escludere un ritorno della serie (Di venerdì 26 marzo 2021) Lauren Graham ha rivelato di non escludere un ritorno di Una Mamma per Amica, inserendo nei propri contratti una clausola che le permetta di tornare sul set in caso di revival. Lauren Graham ha svelato di non escludere che in futuro venga realizzata un'altra reunion di Una Mamma per Amica: l'attrice ha infatti parlato di una clausola specifica dei suoi contratti che prevede questa eventualità. L'attrice, intervistata da EW Live, ha condiviso questo dettaglio curioso parlando dei suoi impegni televisivi che comprendono anche la nuova serie Stoffa da campioni: Cambio di gioco. Lauren Graham ha spiegato che ha fatto inserire nei suoi accordi professionali ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 marzo 2021)ha rivelato di nonundi Unaper, inserendo nei propri contratti una clausola che le permetta di tornare sul set in caso di revival.ha svelato di nonche in futuro venga realizzata un'altra reunion di Unaper: l'attrice ha infatti parlato di una clausola specifica dei suoi contratti che prevede questa eventualità. L'attrice, intervistata da EW Live, ha condiviso questo dettaglio curioso parlando dei suoi impegni televisivi che comprendono anche la nuovaStoffa da campioni: Cambio di gioco.ha spiegato che ha fatto inserire nei suoi accordi professionali ...

