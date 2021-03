Una colomba per aiutare l'Armenia. Il nuovo progetto di AGBU (Di venerdì 26 marzo 2021) Lo scorso novembre, dopo 43 giorni di conflitto a fuoco, l’Armenia e l’Azerbaigian hanno siglato un accordo di cessate il fuoco. La repubblica autoproclamata dell’Artsakh è stata costretta a rinunciare all’80% del suo territorio e si trova oggi a far fronte alla distruzione della memoria storica del territorio. Chiese e monumenti sono andati distrutti. La BBC ha riportato come negli ultimi quattro mesi siano scomparsi molteplici simboli della storia armena. In particolare, i report hanno fatto visita a Mekhakavan per investigare la scomparsa della chiesa di Santa Marian Astvatsin. Si pensa che le autorità azere abbiano ordinato la distruzione dell’edificio dopo l’occupazione (ci sono infatti fotografie che attestano come al termine della guerra la chiesa fosse ancora presente). Lo studioso Hratch Tchilingirian ha evidenziato in un testo pubblico su Evn Report come ... Leggi su panorama (Di venerdì 26 marzo 2021) Lo scorso novembre, dopo 43 giorni di conflitto a fuoco, l’e l’Azerbaigian hanno siglato un accordo di cessate il fuoco. La repubblica autoproclamata dell’Artsakh è stata costretta a rinunciare all’80% del suo territorio e si trova oggi a far fronte alla distruzione della memoria storica del territorio. Chiese e monumenti sono andati distrutti. La BBC ha riportato come negli ultimi quattro mesi siano scomparsi molteplici simboli della storia armena. In particolare, i report hanno fatto visita a Mekhakavan per investigare la scomparsa della chiesa di Santa Marian Astvatsin. Si pensa che le autorità azere abbiano ordinato la distruzione dell’edificio dopo l’occupazione (ci sono infatti fotografie che attestano come al termine della guerra la chiesa fosse ancora presente). Lo studioso Hratch Tchilingirian ha evidenziato in un testo pubblico su Evn Report come ...

