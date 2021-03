Un Posto al Sole, due attori positivi al Covid: stop alle riprese (Di venerdì 26 marzo 2021) Il set di Un Posto al Sole – la popolare soap opera in onda su Rai 3 – ha chiuso temporaneamente: le riprese subiranno una pausa per qualche giorno, a quanto pare fino a lunedì. Il perché è presto detto: due attori della fiction sono risultati positivi al Covid. La notizia è stata diffusa da Fanpage.it: ovviamente è scattato immediatamente il protocollo, con l’isolamento fiduciario per tutti i contatti, chiusura e sanificazione di tutti i set di Via Marconi, completata da poche ore. I due attori – di cui non sono stati diffusi i nomi – sono risultati positivi al Coronavirus dopo un test rapido e, in attesa del responso del molecolare, sono stati posti in isolamento. Nel frattempo, per non inceppare la macchina organizzativa, è stato convocato già per ... Leggi su dilei (Di venerdì 26 marzo 2021) Il set di Unal– la popolare soap opera in onda su Rai 3 – ha chiuso temporaneamente: lesubiranno una pausa per qualche giorno, a quanto pare fino a lunedì. Il perché è presto detto: duedella fiction sono risultatial. La notizia è stata diffusa da Fanpage.it: ovviamente è scattato immediatamente il protocollo, con l’isolamento fiduciario per tutti i contatti, chiusura e sanificazione di tutti i set di Via Marconi, completata da poche ore. I due– di cui non sono stati diffusi i nomi – sono risultatial Coronavirus dopo un test rapido e, in attesa del responso del molecolare, sono stati posti in isolamento. Nel frattempo, per non inceppare la macchina organizzativa, è stato convocato già per ...

