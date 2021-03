Un mese dopo possiamo dirlo: la Campania ha tenuto le scuole chiuse per nulla (Di venerdì 26 marzo 2021) Quelli che sentite di là, in stanzetta, urlare straziando i microfoni degli auricolari davanti ad una griglia di pixel a quadratini che loro chiamano “amici”, sono i vostri figli. Un mese fa Vincenzo De Luca ha deciso di etichettarli “prima linea del contagio”. Riproponendo un refrain che va avanti da ottobre 2020, a targhe alterne: gli studenti untori, la scuola colpevole. Non è una novità, figurarsi. Il dibattito sull’istruzione col passare delle settimane s’è disinnescato da solo, come succede spesso in Italia: il chiacchiericcio lo traduce in fuffa, diventa presto una questione di partiti, curve, ultras. Diamoci un limite: quando si potrà dire che il lockdown più o meno acritico e preventivo delle scuole non è servito a granché? Un mese va bene? Perché tanto è passato dall’ultima serrata in Campania. Niente ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 26 marzo 2021) Quelli che sentite di là, in stanzetta, urlare straziando i microfoni degli auricolari davanti ad una griglia di pixel a quadratini che loro chiamano “amici”, sono i vostri figli. Unfa Vincenzo De Luca ha deciso di etichettarli “prima linea del contagio”. Riproponendo un refrain che va avanti da ottobre 2020, a targhe alterne: gli studenti untori, la scuola colpevole. Non è una novità, figurarsi. Il dibattito sull’istruzione col passare delle settimane s’è disinnescato da solo, come succede spesso in Italia: il chiacchiericcio lo traduce in fuffa, diventa presto una questione di partiti, curve, ultras. Diamoci un limite: quando si potrà dire che il lockdown più o meno acritico e preventivo dellenon è servito a granché? Unva bene? Perché tanto è passato dall’ultima serrata in. Niente ...

Advertising

emergenzavvf : A più di mese dal crollo, continuano le operazioni di #vigilidelfuoco e @ItalianNavy per il recupero dei feretri fi… - AzzurreFIGC : #Nazionale ???? Un mese dopo l'emozione è ancora viva ?????? ?? #WEURO2022 #Azzurre #VivoAzzurro - mapizzaaa : RT @livenoneflavia: Sangio: “Giuliæ siamo qui per cantare e ballare. Torni a casa e ci sono io, vai a letto e ci sono io” Sempre Sangio un… - delta_tarkus : RT @MaxxGhe: 26/03/1970. EMERSON, LAKE & PALMER suonano la composizione 'Pictures At An Exhibition': - acetabuIaria : Un mese (e qualche giorno) dopo termina qui la mia avventura con Jujutsu -