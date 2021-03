Un decreto sull'obbligo di vaccino per medici in prima linea, nodo sanzioni (Di venerdì 26 marzo 2021) Verso l’obbligo di vaccinazione contro il Covid per i medici che lavorano a stretto contatto con i pazienti. È il provvedimento a cui sta lavorando il governo, dopo i cluster che si sono registrati nelle strutture sanitarie dove una, seppur minima, parte di personale aveva rifiutato la dose. Alla norma stanno lavorando, apprende HuffPost, i ministeri della Giustizia, della Salute e del Lavoro. Sarà un decreto, come anticipato dal premier durante la conferenza stampa tenuta all’indomani del Consiglio europeo. L’obbligo, dunque, non riguarderà indistintamente tutti i sanitari, ma solo i medici che svolgono delle attività che impongono loro un contatto stretto con i pazienti. Pazienti che, ancor di più in tempo di pandemia, devono essere tutelati e non devono correre il rischio di essere contagiati in ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Verso l’di vaccinazione contro il Covid per iche lavorano a stretto contatto con i pazienti. È il provvedimento a cui sta lavorando il governo, dopo i cluster che si sono registrati nelle strutture sanitarie dove una, seppur minima, parte di personale aveva rifiutato la dose. Alla norma stanno lavorando, apprende HuffPost, i ministeri della Giustizia, della Salute e del Lavoro. Sarà un, come anticipato dal premier durante la conferenza stampa tenuta all’indomani del Consiglio europeo. L’, dunque, non riguarderà indistintamente tutti i sanitari, ma solo iche svolgono delle attività che impongono loro un contatto stretto con i pazienti. Pazienti che, ancor di più in tempo di pandemia, devono essere tutelati e non devono correre il rischio di essere contagiati in ...

Advertising

borghi_claudio : Intravedo un po' di casino sull'interpretazione del decreto sostegni. Volete la diretta dell'una? - ginugiola : RT @HuffPostItalia: Un decreto sull'obbligo di vaccino per medici in prima linea, nodo sanzioni - Dorian221190 : RT @SkyTG24: 'Pronti a provvedimenti per operatori sanitari che non si vaccinano' le parole del premier #Draghi sull'argomento #vaccini htt… - HuffPostItalia : Un decreto sull'obbligo di vaccino per medici in prima linea, nodo sanzioni - Roke64 : RT @SkyTG24: 'Pronti a provvedimenti per operatori sanitari che non si vaccinano' le parole del premier #Draghi sull'argomento #vaccini htt… -