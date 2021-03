Ultimi sondaggi politici | Supermedia Youtrend | Lega prima | Pd e M5s in salita

(Di venerdì 26 marzo 2021) Torna ladiper Agi relativa agli. A presentarla è stato Lorenzo Pregliasco nel corso della trasmissione Omnibus di La 7. I dati riguardano le intenzioni di voto e, come specificato nel corso della trasmissione, si tratta di una «media ragionata, ponderata di tutte le rilevazioni di tutti gli istituti.» Le percentuali si riferiscono al 26 marzo e le variazioni sono valutate in base alla differenza con due settimane: tanti fatti nelle ultime settimane Un range di tempo significativo se si considera che, nell'ultimo periodo, il governo Draghi sostenuto da quasi tutti i partiti ha varato provvedimenti significativi come, ad esempio, le restrizioni Covid e il ...

Advertising

fattoquotidiano : Giuseppe Conte resta il più apprezzato dagli italiani secondo questi ultimi sondaggi [Leggi tutti i dati] - LegaSalvini : ?? CENTRODESTRA PRIMA COALIZIONE DEL PAESE #Bergesio: 'Gli ultimi sondaggi confermano il centrodestra come prima fo… - TazioMa : @ItaliaViva @matteorenzi al momento siete come il Crotone ultimi nei sondaggi dei partitini - La7tv : #omnibus @lorepregliasco (@you_trend) presenta la #supermedia dei sondaggi elettorali della settimana del #26marzo.… - ValeriiBruno : RT @fattoquotidiano: Giuseppe Conte resta il più apprezzato dagli italiani secondo questi ultimi sondaggi [Leggi tutti i dati] https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultimi sondaggi

La7

... " Siamo agliposti in Europa per tasso di fecondità femminile e siamo agliposti ... In quasi tutti ile coppie dicono di desiderare due figli, ma poi i dati mostrano che la media ...politici/ Centrodestra sopra quota 50%, Pd - 1%. Crollo Italia Viva al 2,5% Difficilmente ... visto anche l'attualità di questigiorni fatta soprattutto di piano vaccini , aggiornamento ...La Lega di Salvini, secondo gli ultimi sondaggi sta crollando nel gradimento. Due partiti sarebbero già pronti a raccoglierne il testimone.(Teleborsa) - Migliorano oltre le aspettative le condizioni economiche in Germania a marzo, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'IFO Institute. L'indice IFO si è attestato a 96,6 punti dai 92,7 di ...