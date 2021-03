Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di sabato 27 marzo 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 23.44 – Nazionale tre giocatori lasciano il ritiro – Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio Chiellini domani mattina lasceranno il ritiro della Nazionale e salteranno gare con la Bulgaria e la Lituania. Come fa sapere la FIGC, i tre giocatori non si aggregheranno al gruppo in partenza per Sofia, per far ritorno ai club di appartenenza. Ore 22.30 – Le condizioni di Dybala – Paulo Dybala è tornato oggi ad allenarsi in gruppo. Alla Continassa, il giocatore argentino è sceso in campo con la squadra, priva di Nazionali. Una buonissima notizia per Pirlo, che negli ultimi 3 mesi ha dovuto fare a meno di lui a causa di un infortunio al ginocchio. Nel ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 27 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 23.44 – Nazionale tre giocatori lasciano il ritiro – Domenico Berardi, Francesco Caputo e Giorgio Chiellini domani mattina lasceranno il ritiroNazionale e salteranno gare con la Bulgaria e la Lituania. Come fa sapere la FIGC, i tre giocatori non si aggregheranno al gruppo in partenza per Sofia, per far ritorno ai club di appartenenza. Ore 22.30 – Le condizioni di Dybala – Paulo Dybala è tornato oggi ad allenarsi in gruppo. Alla Continassa, il giocatore argentino è sceso in campo con la squadra, priva di Nazionali. Una buonissima notizia per Pirlo, che negli ultimi 3 mesi ha dovuto fare a meno di lui a causa di un infortunio al ginocchio. Nel ...

