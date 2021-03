Ultime Notizie Serie A: tutte le news della giornata – VIDEO (Di venerdì 26 marzo 2021) tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 Ore 13.45 – Inter, parla Bastoni – Alessandro Bastoni, ai microfoni di Rai Sport, parla del suo momento all’Inter e in Nazionale. Le sue parole Ore 13.15 – Juventus, Dybala pronto al rientro: Pirlo lo vuole per il derby – Questa sembra essere la settimana decisiva per il ritorno in campo di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il numero 10 della Juventus è tornato ad allenarsi in gruppo. Ore 12.30 – Caso tamponi Lazio, richiesta Procura FIGC: 13 mesi di inibizione a Lotito – La Procura della Figc ha chiesto 13 mesi di stop per Lotito e 200 mila euro di multa per la società a causa del caso tamponi. Il presidente verrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 marzo 2021)lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio24 Ore 13.45 – Inter, parla Bastoni – Alessandro Bastoni, ai microfoni di Rai Sport, parla del suo momento all’Inter e in Nazionale. Le sue parole Ore 13.15 – Juventus, Dybala pronto al rientro: Pirlo lo vuole per il derby – Questa sembra essere la settimana decisiva per il ritorno in campo di Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il numero 10Juventus è tornato ad allenarsi in gruppo. Ore 12.30 – Caso tamponi Lazio, richiesta Procura FIGC: 13 mesi di inibizione a Lotito – La ProcuraFigc ha chiesto 13 mesi di stop per Lotito e 200 mila euro di multa per la società a causa del caso tamponi. Il presidente verrebbe ...

Advertising

Corriere : La Germania inserisce la Francia tra le zone «ad alto rischio»: test obbligatori al confine - fanpage : La Germania ripiomba nell'incubo Covid. - fanpage : Sparita una intera città come Firenze. I drammatici effetti del Covid in Italia. - tempostretto : Un nuovo articolo: (Coronavirus, Figliuolo e Curcio a Cosenza: Calabria in linea col Piano vaccini) è stato pubblic… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Anticorpi monoclonali anti Covid a Messina, il sollecito di Sicilia Futura) è stato pubblicato… -