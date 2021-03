Ultime Notizie Roma del 26-03-2021 ore 07:10 (Di venerdì 26 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale e venerdì 26 marzo Buongiorno da Francesco Vitale astrazione Deve prima di tutto recuperare sulle dosi concordati con l’Unione Europea onorare il contratto con gli stati membri prima di poter impegnarsi di nuovo nelle esportazioni di vaccini questa la posizione dell’Unione Europea espressa dal presidente della commissione cultura underline Al termine della videoconferenza dei 27 il pressing in tal senso è stato anche appoggiato con forza dal premier italiano Mario Draghi i cittadini ha detto i colleghi europei si sentono ingannati dalle case farmaceutiche attesa oggi per i nuovi dati del monitoraggio che stabiliranno i nuovi colori delle regioni in base alla curva dei contagi in Lazio che un rtd 0 99 spera di tornare in arancione così come la Toscana sabato di Pasqua comunque tutti Italia tornerà Rossa fino a Pasquetta oggi in programma ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 26 marzo 2021)dailynews radiogiornale e venerdì 26 marzo Buongiorno da Francesco Vitale astrazione Deve prima di tutto recuperare sulle dosi concordati con l’Unione Europea onorare il contratto con gli stati membri prima di poter impegnarsi di nuovo nelle esportazioni di vaccini questa la posizione dell’Unione Europea espressa dal presidente della commissione cultura underline Al termine della videoconferenza dei 27 il pressing in tal senso è stato anche appoggiato con forza dal premier italiano Mario Draghi i cittadini ha detto i colleghi europei si sentono ingannati dalle case farmaceutiche attesa oggi per i nuovi dati del monitoraggio che stabiliranno i nuovi colori delle regioni in base alla curva dei contagi in Lazio che un rtd 0 99 spera di tornare in arancione così come la Toscana sabato di Pasqua comunque tutti Italia tornerà Rossa fino a Pasquetta oggi in programma ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 23.696 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 21.267. 460 le vitt… - fanpage : 'Nessuna norma che obblighi a dire il vero'. Il giudice assolve un ragazzo di 24 anni multato per aver mostrato un'… - fanpage : Mario #Draghi sottolinea l'importanza della ricerca in tempo di #pandemia - tempostretto : Un nuovo articolo: (Lega, Daniela Bruno coordina l'area metropolitana di Messina) è stato pubblicato su: Tempo Stre… - CentroMeteoITA : #METEO #ITALIA - Verso una fase mite e stabile. Tutte le ultime news sulle #PrevisioniMeteo dei prossimi giorni!… -